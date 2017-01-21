 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • Türkiye FETÖ'nün İmamlarının İadesini İstiyor

Türkiye FETÖ'nün İmamlarının İadesini İstiyor

Türkiye FETÖ'nün İmamlarının İadesini İstiyor
21 Ocak 2017 Cumartesi 11:56:01

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Türkiye , FETÖ Örgütünün imamlarının iadesi için düğmeye bastı. Kaçan İmamların hangi ülkelere kaçtığı tesbit edildi. Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkararak ülkelere iade talebinde bulunuyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasını gören Ankara 4. Ağır Ceza  Mahkemesince, aralarında ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Kamboçya ve  Madagaskar'ın da bulunduğu 15 ülkeye kaçtıkları belirlenen örgütün üst düzey  yönetici ve üyesi firari 24 sanık hakkında hazırlanan iade talepnameleri, ilgili  ülkelere iletilmesi için Adalet Bakanlığına gönderilecek.

Alınan bilgiye göre, terör örgütünün üst düzey yöneticileri ve  üyelerinin ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Belçika, Norveç, Kamboçya, Tayland,  Madagaskar, Malta, Mozambik, Mısır, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da  bulundukları tespit edildi.

FETÖ çatı davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, bu  belirlemeler çerçevesinde, "Yargı imamı" Ahmet Can, "Ege bölge imamı" Bekir Baz,  FETÖ elebaşı Gülen'in sekretaryası Cevdet Türkyolu, FETÖ İstişare Üyesi İsmail  Büyükçelebi, "Asker ve polis okulları sorumlusu" Sait Aksoy ve "Albay-Yarbay  imamı" Suat Yiğit için ABD adli makamlarına iletilmek üzere, iade talepnamesi  hazırlandı.

Bank Asya eski Yönetim Kurulu Başkanı olan firari Ali Çelik için  İngiltere'ye iade talepnamesi hazırlayan mahkeme, FETÖ'nün "Basın yayın grubu  dergiler sorumlusu" Faruk İlk, FETÖ İstişare Üyesi Halit Esendir ve geçtiğimiz  günlerde Texas'taki North American Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Şeref Ali  Tekalan'ın iadesi için de Alman makamlarına iade talepnamesi oluşturdu.

KPSS SORULARINI DAĞITAN SÖZEN, KAMBOÇYA'DA

FETÖ İstişare Üyesi Harun Tokak için İsrail, KHK ile kapatılan Kimse  Yok Mu Derneği Başkanı İsmail Cingöz ile FETÖ'nün "Batı Avrupa imamı" Süleyman  Tiftik için Belçika ve 2010 KPSS sorularının sızdırıldığı, dağıtıldığı belirtilen  Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneğinin Genel Sekreteri Mehmet Hanefi Sözen için  Kamboçya adli makamlarına iade talepnamesi hazırlayan mahkemenin, FETÖ'nün  "Sibirya imamı" Sadettin Başer ve "Asya kıta imamı" Muammer Türkyılmaz için de  Türkmenistan'a iade yazısı göndereceği belirtildi.

FETÖ'nün "Afrika kıta imamı" Necdet İçel hakkında Mozambik adli  makamlarına iade talepnamesi hazırlayan mahkeme, FETÖ'nün "Yargı imam yardımcısı"  Osman Karakuş için de Kırgızistan adli makamlarına iade talebi düzenledi.

FETÖ'nün "Emniyet imamı" olarak bilinen "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman  Hilmi Özdil için Tayland adli makamlarına iade talebi düzenleyen Ankara 4. Ağır  Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün "Molla yapılanması"nda yer alan Reşit Haylamaz için de  Mısır'a iade talebinde bulunulacak.

Kazakistan'da ikamet ettiği tespit edilen FETÖ'nün "Balkanlar imamı"  Mustafa Özcan için iade yazısı hazırlayan mahkeme, FETÖ'nün "Molla  yapılanması"nda bulanan Selman Kuzu hakkında da Madagaskar adli makamlarına iade  talepnamesi hazırladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün "İstişare heyeti üyesi ve  örgüt kadroları irşat imamı" Bahattin Karataş için Malta, FETÖ'nün "Alevilerden  sorumlu imamı" Süleyman Uysal için Norveç adli makamlarına iletilmek üzere iade  talepnamesi düzenledi.

İDDİANAME

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce açılan davanın  iddianamesinde, Gülen'in de arasında bulunduğu sanıkların, "Anayasayı ihlale  teşebbüs etmek" ve "hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "silahlı terör örgütü kurmak ve  yönetmek", "siyasi ve Askeri Casusluk", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri  ele geçirmek", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "nitelikli  dolandırıcılık", "zimmet", "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde resmi belgede  sahtecilik" ve "suç gelirlerini aklamak" suçlarından 132 yıl birer aya kadar  hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

FETÖ çatı iddianamesinde, FETÖ/PDY'nin, devlet kurumlarını ele  geçirmek, anayasal düzeni yıkarak yerine otoriter, totaliter bir "cemaat  oligarşisi/zümre hakimiyetine dayanan devlet düzeni" kurmak ve hükümeti devirmeye  teşebbüs etmek suçlarına ulaşmak için kurulduğu ifade ediliyor.

Davanın sanıkları şunlar:

"Fetullah Gülen, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, Abdülkadir Aksoy,  Abdullah Aymaz, Abdulletif Tapkan, Ahmet Can, Ahmet Kara, Ahmet Kirmiç, Ahmet  Kurucan, Ahmet Şahinalp, Alaeddin Kaya, Ali Bayram, Ali Çelik, Ali Çelik, Ali  Ursavaş, Bahattin Karataş, Barbaros Kocakurt, Bekir Baz, Cemal Türk, Cemal Uşak,  Cemil Koca, Cevdet Türkyolu, Dilaver Azim, Faruk İlk, Halit Esendir, hamdi akın  İpek, Hamdullah Bayram Öztürk, Harun Tokak, Hüseyin Kara, Hüseyin Saruhan,  İbrahim Kocabıyık, İlhan İşbilen, İrfan Yılmaz, İsmail Büyükçelebi, İsmail  Cingöz, İsmet Aksoy, Kazim Avcı, Kudret Ünal, Mahmut Akdoğan, Mehmet Ali  Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Erdoğan Tüzün, Mehmet Hanefi Sözen,  Muammer Türkyılmaz, Murat Karabulut, Mustafa Yeşil, Mustafa Muhammet Günay,  Mustafa Özcan, Mustafa Talat Katırcıoğlu, Naci Tosun, Necdet Başaran, Necdet  İçel, Nevzat Ayvacı, Osman Hilmi Özdil, Osman Karakuş, Önder Aytaç, Rahmi Bıyık,  Recep Uzunallı, Reşit Haylamaz, Rıdvan Akovalı, Sadettin Başer, Sadık Kesmeci,  Sait Aksoy, Selman Kuzu, Suat Yiğit, Suat Yıldırım, Süleyman Tiftik, Süleyman  Uysal, Şerif Ali Tekalan, Talip Büyük, Tuncay Delibaşı ve Ziya Demirel."

FETÖ Türkiye FETÖ'nün İmamlarının İadesini İstiyor
Haber Sitesi
Kategoriler