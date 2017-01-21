Hocanın Salebini içeni Ne Harvard nede MIT'i paklar

Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde gizli çekim yapan cemaat üyeleri, Gülen'in artıklarını cemaat üyelerinin nasıl kapışarak yediklerini anlatıyor. Görüntülerde Gülen'in artık salebini içen gence, "Bu saatten sonra seni ya Harvard ya da MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) paklar" deniliyor.

Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesini ziyaret eden cemaat üyelerinin girişte üzerileri aranıyor, telefon ve kayıt cihazları alınıyor. İçeride gördüklerini, yaşadıklarını anlatmamaları konusunda ziyaretçiler yemin ettiriliyor. Ancak cemaat üyesi bir ziyaretçinin 10 Ekim 2010'da gizli çekim yaptığı ve görüntülerin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ele geçirildiği belirtildi.

Görüntüde örgüt üyesi tarihe vurgu yaparak, "Bu gün 10.10.10, şifreli bir gündeyiz" diye kayda başlıyor. Kaçak çekim yapıldığını belirten cemaat üyesi, önlem olarak perdeleri kapattırıyor. 3 kişi ve 1 çocukla aynı odada kalan çekim yapan kişi "Malum yerdeyiz" diyor.

"SENİ HARVARD PAKLAR"

Örgütte abi seviyesine gelmiş kişiler tarafından çekildiği belirlenen görüntülerde yer alan en genç kişi için Gülen'in yarım kalan artık salebini içtiği anlatılıyor. Gülen'in yarım bıraktığı salep için 'Mubarek salep' diyen çekimi yapan kişi gence "Bu saatten sonra seni ya Harvard ya da MIT paklar" diyor.

"KOŞAR MİLLET YALAYA YALAYA"

Diğeri ise "Hoca efendi vermiş artanı sen bir de naz ediyorsun. Millet kapıyor öyle şeyleri" diyor. Genç de uzanarak, "Atlamayayım birden" yanıtın veriyor. Çekimi yapan da "Başkası olsa koşar millet yalaya yalaya" diye konuşuyor.

"MİLLET HÜCUM EDİYOR"

Görüntülerde en yaşlı kişi de "Geçen geldiğimizde Hoca Efendi böyle çay içiyordu. Hoca efendi kalktı. Millet bir hücum ediyor ki kapan kapana. Hoca efendinin artıklarını. Peçetesini bile hatıra olarak götürüyorlar" diyor. Çekimi yapan kişi sohbetten rahatsız olup konuyu kapatarak çekimi bitiriyor.,

PROF. KELEŞ, PEÇETE YEMEYİ ANLATMIŞTI

Bir dönem Fetullah Gülen'in en yakınında yer alan isimlerden olan Ahmet Keleş, Habertürk TV'deki 'Karşıt Görüş programında, bir kişinin kahvaltıda Gülen'in ağzını sildiği peçetenin bir kısmını yırtıp yediğini söylemişti. Keleş, "Gülen'in ağzını sildiği peçeteyle gömülmek isteyenler dahi var. Gülen'in kesilen tırnakları ve saçları atılmaz saklanırdı. Gülen'in traş olduğunda kesilen saçları bile kutsal sayılıyor. İç çamaşırları da saklanırdı" demişti.

"PORTAKAL KABUKLARINI YEMİŞTİ"

Cemaatten kopan araştırmacı yazar Said Aksoy da cemaat üyelerinin Fetullah Gülen'e büyük manevi değerler yüklediğine yönelik örnekler vermişti. Aksoy, Gülen'in tansiyonunu ceketinin üzerinden ölçen doktoru Kudret Ünal'ın, Gülen'in fırlattığı portakal kabuklarını yediğini anlatmıştı.

"ATLETİNİ KOKLUYORDUK"

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY üyesi polislerin yargılandığı davada tanıklık yapan S.T.A., cemat toplantısında Gülen'in atletini kokladıklarını anlatmıştı.