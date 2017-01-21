Acun İnstagram'da Survivor 2107'nin Fragmanını Paylaştı

Survivor 2017 bu akşam ilk yayını ile ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği yarışma programında, yarışmacılar hayatta kalma mücadelesi verecek. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre daha zor bir yarışma olacağını belirten Acun Ilıcalı tanıtımda bu durumu 'sizlere bir iyi, bir de kötü haberim var diyerek' anons ediyor.

Survivor yarışmacıları arasında özellikle ünlüler takımında bu yıl dikkat çeken isimler yer alıyor. Ünlü futbolcular İlhan Mansız ve Serhat Akın yarışma da yer alırken, Boksör Adem Kılıççı ve serbest dalışçı Şahika Ercümen dikkat çeken isimler arasında. Sanat dünyasının sevilen isimleri Tarık Mengüç ve Sedat Kapurtu'da ünlüler takımında yer alacak. Yarışmanın en sıra ismi ise DJ Berna olarak tanınan Berna Öztürk oluyor.

Gönüllüler takımında ise yine yarışmalardan tanınan Erdi Ünver ve Berna Keklikler dikkat çekiyor. Ayrıca Kısmetse Olur evinde ün kazanan Eser West'te bu yıl Survivor 2017 kadrosunun dikkat çeken isimleri arasında.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl Survivor 2016 bitiminde başka bir formatta bir yarışma düzenledi. Göz6 ismindeki bu yarışmanın şampiyonları 2017 Survivor takımına dahil olmaya hak kazanacaktı. Bu yarışmanın şampiyonları Erdi Ünver ve Berna Keklikler olunca direkt olarak Survivor adasına gitmeye hak kazandılar.