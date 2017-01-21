Karabük-Galatasaray Maçı Saat Kaçta?

Galatasaray, Karabük deplasmanında..Sarı-kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Galatasaray'da sarı kart cezalısı Sneijder, forma giyemeyecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir ve 2. sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını azaltan sarı-kırmızılı ekip, son haftalardaki başarılı performansını Karabük deplasmanında da devam ettirmeyi hedefliyor. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Karabükspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Karabükspor Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak



Sneijder cezalı

Galatasaray takımının yıldız ismi Wesley Sneijder, sarı kart cezalısı olması nedeniyle Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyecek. Ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Sneijder, bu zorlu maçta takımını yalnız bırakacak.

Sarı-kırmızılı ekipte, kendisine kulüp bulması istenen ve kadroda düşünülmeyen Aurelien Chedjou, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor karşılaşmasında kırmızı kart görmesine neden olan hareket sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan aldığı 3 maçlık cezayı, Kardemir Karabükspor müsabakasıyla doldurmuş olacak.

Galatasaray'da Nigel de Jong ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Hollandalı futbolcu, Kardemir Karabükspor maçında sarı kart görmesi durumunda, sarı-kırmızılı takımın 19. haftadaki Akhisar Belediyespor mücadelesinde forma giyemeyecek.



Ligde 6 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, ligde 6 maçtır rakiplerine boyun eğmiyor. Ligdeki son yenilgisini 11. haftada 2-0'lık skorla Fenerbahçe'ye karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, ardından çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak başarılı bir grafik çizdi.

Fenerbahçe yenilgisini yaşadığı 11. haftada zirvenin 9 puan gerisine düşen Galatasaray, ardından Bursaspor (3-1), Kasımpaşa (2-1), Gaziantepspor (3-1), Osmanlıspor (2-2), Aytemiz Alanyaspor (5-1) ve Atiker Konyaspor (1-0) maçlarında yenilgi yüzü görmeyerek yeniden zirve mücadelesine ortak oldu. Galatasaray, 18. haftaya 39 puanlı lider Medipol Başakşehir ve 38 puanlı Beşiktaş'ın ardından 36 puanla üçüncü durumda girdi.

Galatasaray, Karabükspor'la Süper Lig'de oynadığı 17 maçın sadece ikisini kaybetti. Galatasaray, 16 Kasım 2012'den bu yana Karabükspor'a kaybetmiyor. Karabükspor'un evinde oynanan dokuz maçta Galatasaray dört kez kazandı. Galatasaray, Karabükspor'la oynadığı son iki maçta da 90+ dakikalarında gol buldu.

Wesley Sneijder'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Karabükspor. Ermin Zec, Galatasaray'a karşı oynadığı son iki lig maçında da birer gol attı.Yasin Öztekin, Karabükspor'a karşı oynadığı son üç lig maçında iki gol attı. Karabükspor son maçında Akhisar'ı 1-0 yenerek dört maçlık galibiyet özlemine son verdi. Mavi Ateş, son 10 lig maçında iki galibiyet alabildi. Karabükspor iç sahada bu sezon oynadığı maçlarda ortalama 1.9 puan topladı ve bu alanda Süper Lig'de Karabükspor'dan daha iyi sadece üç takım var: Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray.

Galatasaray, son altı lig maçını kaybetmedi. Sarı kırmızılılar, bu sezonun ilk yedi haftasında da yenilgisiz bir seri yakalamıştı. Galatasaray, ligin en fazla şut çeken takımı. Karabükspor ise bu alanda 227 şutla beşinci sırada. Süper Lig'de pas isabeti en yüksek olan takım Galatasaray, Karabükspor ise 18 takım arasında 16. sırada. Karabükspor ve Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takım. Diğer yandan, Galatasaray bu sezon ligde ceza sahası dışından hiç gol yemeyen tek takım.

Süper Lig'de bu sezon en fazla gol katkısı yapan savunma oyuncusu Iasmin Latovlevici. Wesley Sneijder, Süper Lig'in en fazla asist yapan oyuncusu ve Pablo Batalla'nın ardından en fazla kilit pas atan ikinci oyuncusu. Bruma, bu sezon ligde sekiz deplasman maçında sekiz gole katkıda bulundu (beş gol, üç asist).