Türkiye-İsviçre o konuda anlaştı

TÜRKİYE üzerinden İsviçre’ye geçtiği düşünülen yasa dışı göçmenlerin Türkiye’ye geri iadesini mümkün kılan anlaşma iki ülke arasında sağlandı. Açıklama bizzat Federal Entegrasyon Sekretaryası (SEM) tarafından İsviçre Devlet Radyosu SRF’in ‘Rendez-vous’ programında yapıldı.

Açıklamayı yapan Federal Entegrasyon Sekretaryası sözcüsü Martin Reichlin, anlaşmanın ne zaman imzalanacağına dair tarih vermedi ancak, Federal Hükümet’in (Bundesrat) Türkiye’deki aktüel durumu ve Türkiye-AB arasındaki durumları göz önünde bulundurarak en uygun zamanda imzalamak istediğini dile getirdi.

TÜRKLER DE İADE EDİLECEK

Anlaşmanın imzalanması ve yürürlüğe girmesi durumunda, Türkiye üzerinden İsviçre’ye yasal olmayan yollardan giren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduğu gibi, Suriye vatandaşlarını veya akrabalarının da geri yollanmasını kapsıyor. Bu anlaşmayla İsviçre’ye Türkiye üzerinden gelen mülteciler, İsviçre’den kolaylıkla Türkiye’ye geri iade edilebilecek. İsviçre, AB üyesi olmadığı için Türkiye ve AB arasında 2013 yılında imzalanan geri kabul anlaşmasına taraf olamıyor.