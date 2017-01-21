PKK'ya Amerikan Askeri Üniforması

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün habirene göre, bölücü terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesinde kurduğu terör üslerinde 'askeri' eğitim son hızla sürüyor.

Son gelen fotoğraflarda PKK'lı teröristlerin her zaman giydikleri poşulu, mekap ayakkabılı kıyafetler yerine, artık kamuflajlı, askeri modelde kıyafetler kullanmaya başladığı görülüyor.

Örgüt, IŞİD'den kaçan Ezidi gençleri de bünyesine katıyor. Örgüt yeni yapısında yeni silahlar, yeni düzen kurarken eğitimleri de askeri kurallara göre verilmeye başlandı.

IŞİD'le mücadele için Irak ve Suriye'de bulunan ABD ve Batılı devletlerin özel kuvvetleri tarafından, PKK'lılara silah-mühimmat ve askeri malzeme verildiği de iddia ediliyor.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği'nin 2016 medya raporunda da PKK'lıların yeni silah ve üniformalarının fotoğrafları yer aldı.