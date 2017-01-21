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Yarıyıl tatili Turizmi tatlandıracak

Yarıyıl tatili Turizmi tatlandıracak
21 Ocak 2017 Cumartesi 10:22:16

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Yarıyıl tatili turizmcileri bir nebze de olsa rahatlatacak.

Yurt içi ve yurt dışında  yaşanan bazı jeopolitik, siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle zor bir yılı  geride bırakan turizm sektörü, yeni yıla sömestirin "can suyu" olmasıyla umutlu  başladı.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Seyahat  Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, iç turizm açısından  bakıldığında sömestir tatilinin turizmin en hareketli sürecin yaşandığı dönem  olarak öne çıktığını belirterek, özellikle kış turizmi merkezleri ve termal  otelleri ile öne çıkan destinasyonların sömestir döneminde yüzde 100’e yakın  doluluğa ulaştığını kaydetti.

Sömestir döneminde yaşanan bu hareketliliğin özellikle kışın turizm  alanındaki istihdamın artmasına, kış turizminin öne çıktığı bölgelerdeki yerel  işletmelerin kazanımlarına pozitif yönde etki ettiğini ifade eden Ulusoy, şunları  söyledi:

"Bu yıl kar yağışının yoğun olması ve kayak merkezlerindeki kar  kalınlığının yüksek seviyelere çıkması sebebiyle kayak merkezlerinde Uludağ,  Palandöken, Kartalkaya, Kartepe ve Erciyes gibi kış turizmi merkezlerine talep de  üst seviyede bulunuyor. Sömestir döneminde öne çıkan bir diğer tatil segmenti ise  termal turizm. Afyonkarahisar ve Yalova başta olmak üzere Balıkesir ve  Pamukkale’deki termal tesislere talebin yoğunlaştığını görmekteyiz. Yurt dışı  turlarında kayak merkezlerinde Mavrovo (Makedonya), Bansko (Bulgaristan)  turlarına ilgi yüksek seviyede. Bununla birlikte Orta Avrupa turları da sömestir  sezonunun ilgi gören tur çeşitleri arasında yer alıyor."

SÖMESTİR TURLARINA YÜZDE 5 İLA 10 ARASINDA TALEP ARTIŞI

Ulusoy, yarıyıl tatilinde 350 bin ila 400 bin civarında vatandaşın  tatile çıkacağını öngördüğünü hatırlatarak, sömestir turlarında fiyatların  gidilecek destinasyona, konaklanacak otele göre değişiklik göstermekle birlikte  yurt içi turlarda 3 gece 4 günlük turların kişi başı 1000 liradan başladığını kaydetti.

Yurt dışı turlarda ise gidilecek destinasyon ve konaklanacak tesise  göre farklılık göstermekle birlikte kişi başı ortalama tur fiyatının 650 avro  seviyesinde bulunduğunu, sömestir turlarında ağırlıklı olarak 1 haftalık ve 4  gece 5 günlük turlar tercih edildiğini ifade eden Ulusoy, "Birliğimiz üyesi  seyahat acentelerinden aldığımız bilgiye göre, sömestir turlarında geçen yıla  göre yüzde 5 ila yüzde 10 arasında talep artışı olduğunu ifade edebiliriz." dedi.

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