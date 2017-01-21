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Esenyurtta Polise Uzun Namlulu silahlarla Ateş açıldı

Esenyurtta Polise Uzun Namlulu silahlarla Ateş açıldı
21 Ocak 2017 Cumartesi 10:15:41

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Esenyurt'taki yerleşim alanının ne kadar güvensiz olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Polis Esenyurtu baştan sona inceliyor.Esenyurt'ta uzun namlulu silahlarla polise ateş açıldı

Esenyurt'ta resmi polis otosuna uzun namlulu silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yarlanan olmazken, polis kaçan şahsın yakalanması için operasyon başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'ta devriye görevi yapan polis aracına kimliği belirsiz bir şahıs tarafından uzun namlusu silahla ateş açıldı. Polisler de zanlıya silahla karşılık verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, zanlı saldırının ardından kayıplara karıştı. Polis aracının camlarının açılan ateş sonucu parçalandığı görüldü.

Polis saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Polis helikopteri de zanlının yakalanması için yürütülen çalışmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edildi. Esenyurt çevresinde polisin operasyonu sürüyor.

esenyurt Esenyurtta Polise Uzun Namlulu silahlarla Ateş açıldı
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