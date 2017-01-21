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Ünlü Sinema oyuncusu hayatını kaybetti
Ünlü Sinema oyuncusu hayatını kaybetti
21 Ocak 2017 Cumartesi 09:24:34
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Türkiye, oyunculuğunu sevdiği ünlü sinema oyuncularında birini daha kaybetti
Oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti. Sanatçı bir süredir tedavi görüyordu.
seksenler dizisi
ayberk atilla
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