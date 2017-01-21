Çanakkale 1915 Köprüsünü Japonlar İstiyor

Japonların, Cumhuriyetin 100. yılında hizmete sokulması planlanan Çanakkale 1915 Köprüsü'nü yap-işlet-devret modeli ile almak üzere resmi görüşmelere başladığı öğrenildi. Yenişafak'tan Çetiner Çetin'in haberine göre geride bıraktığımız 2016 yılı içinde 20'yi aşkın terör saldırısına maruz kalan, FETÖ'nün darbe girişimini top yekûn halkın desteği ile püskürten Türkiye'nin, uluslararası kredilendirme ve analiz şirketlerinin psikolojik baskılarına rağmen yabancı yatırımcıların tercih ettiği ülke pozisyonunu koruduğu Japonların girişimleri ile bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİYORUZ

Japonya'nın Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii, 18 Ocak tahirinde Ankara'da, ÇanakaleKöprüsü için görüşmeler gerçekleştirdi. Japon Bakan'ın üst düzey isimlerle yaptığı görüşmelerde, “Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güveniyoruz. Bu nedenle firmalarımız Türk halkı için çok anlamlı sayılan Çanakale 1915' talip” mesajı verdiği öğrenildi. 2023 metre uzunluğuyla, 1991 metre uzunluğundaki Japon Akashi Kaikyo Köprüsünü geçerek birinciliğe oturacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü için Japonların alt yapı ve boğaz köprüler konusundaki uzman firması IHI'nın talip olduğu belirtiliyor.

KENDİ KAYNAKLARIYLA FİNANSE EDECEK

Japon Bakan Ishii'nin de Türkiye'nin tercih etmesi durumunda finansmanı kendi öz kaynakları sağlayabilecekleri ve çok avantajlı bir Yap-İşlet modeli sunmaya hazır olduklarını ilettiği bildirildi. Japon diplomatik kaynakları, Bakan Ishii'nin 18 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini belirtiyorlar. Bakan'ın görüşmede köprünün detaylarına ilişkin teknik bazı detaylara değindiği ve dünyanın en uzun köprüsü olacak Çanakkkale'deki asma köprü inşaatına talip olduklarını dile getirdiği aktarıldı.

ŞİRKETLER PROJE İÇİN SIRAYA GİRDİ

Çanakkale Köprüsü'nün, Türkiye'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne denk gelen 2023 yılına kadar tamamlanması hedefleniypr. Yap-işlet-devret modeliyle tamamlanarak hükümete devredilmesi için gereken en kısa süreyi teklif eden konsorsiyumun seçilmesi planlanıyor. Geçmişte de Türkiye'de asma köprü yapımında çalışan Japon şirketleri IHI ve Itochu, Çanakke 19915 için Türk şirketlerle ortaklaşa ihaleye girmeyi hedefliyor. Aynı projede Güney Kore ve Çinli şirketle de rekabet ediyorlar. Uluslararası teklif için son başvurunun 26 Ocak'a yapılması gerekiyor. İhale tekliflerinin aynı gün içinde açılması bekleniyor.