Las Palmas evinde Deportivo ile beraber kaldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 19. haftasında Deportivo, Emre Çolak'ın asistiyle bulduğu golle deplasmanda Las Palmas ile 1-1 berabere kaldı. 12. dakikada Mateo Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçen Las Palmas ilk yarıyı bu skorla öne bitirdi.





İkinci yarı daha etkili oynayan ve gol arayan taraf Deportivo oldu. Emre Çolak'ın 69. dakikada uzun pasında topla buluşan Andone topu ağlara göndererek Deportivo'nun beraberlik golünü attı. Las Palmas'da Aythami 76. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından hakemin çıkardığı kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İlerleyen dakikalarda Deportivo'nun ataklarını sonucu değiştirmeyince karşılaşma 1-1 sona erdi.



Bu arada Deportivo'da ilk 11'de sahaya çıkan ve takımının ataklarını organize eden isim olarak öne çıkan Emre Çolak, 90 dakika boyunca oynadı.



Bu sonuçla Las Palmas 25 puanla 10. sırada, Deportivo da 19 puanla 15. sırada yer aldı.