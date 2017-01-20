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Başbakan Saldırılar hakkında açıklama yaptı

Başbakan Saldırılar hakkında açıklama yaptı
20 Ocak 2017 Cuma 22:13:51

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Ak Parti İl Başkanlığına yapılan saldırılarla ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım TBMM'de açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan lav silahlı terör saldırıları konusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başbakan saldırıları sol bir terör örgütünün yaptığının değerlendirildiğini söyledi. 

Basın mensuplarının, AK Parti İstanbul milletvekili Mehmet Muş'un 'Saldırıları DHKP-Cyaptı' açıklamasını hatırlatması üzerine ise Başbakan, 'Hayır henüz tespit edilmiş bir şey yok, sol bir terör örgütü. Hangi örgüt olursa olsun alçağın tekidir' dedi. 

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