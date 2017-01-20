Ak Parti İl Binasına Roketatarla saldırıldı

İstanbul Sütlüce’de AK Parti il binası yakınında bir patlama sesi duyuldu. Polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. İstanbul Sütlüce’de AK Parti il binası yakınında bir patlama sesi duyuldu. Polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. DHA'nın geçtiği son dakika haberine göre ise, Sütlücü'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırı girişimi oldu. İstanbul'da saat 20:00 sularında da Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahıyla saldırı gerçekleştirilmiş, roket emniyet binasının dış duvarına çarpmış ve saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

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