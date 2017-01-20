İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Roketatarlı saldırı

VALİ ŞAHİN'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Vasip Şahin, saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Şahin, "İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü, yaralı bulunmamaktadır. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SALDIRIYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırı girişimiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birer telefon görüşmesi yaptı.

İstanbul Valisi Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan'dan saldırı girişimiyle ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, emniyet camiasına geçmiş olsun dileklerini de ilettiği kaydedildi.

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