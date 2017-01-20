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Anayasanın 12.Maddesi Kabul edildi

Anayasanın 12.Maddesi Kabul edildi
20 Ocak 2017 Cuma 18:56:24

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Anayasa değişikliği için TBMM'nin 2.turunda 12.madde kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin 2. turunda, 12. madde üzerinde verilen  önergelerle ilgili konuşmaların tamamlanmasının ardından gizli oylamaya geçildi.

Bu arada oylamadan önce söz alan Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin  Nazlıaka, dün Genel Kurulda yaşananların utanç verici olduğunu söyledi. Nazlıaka,  başkanlık sistemiyle kurulacak yeni Türkiye'nin izdüşümü olduğunu savunarak,  "Kadın arkadaşları medeniyete, demokrasiye davet etmek istiyorum." dedi.

12. maddeye göre, cumhurbaşkanı; doğal afet, tehlikeli salgın  hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinin yanı sıra savaş, savaşı  gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya  cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın, ülkenin ve milletin  bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin  yaygınlaşması; Anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya  yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması; şiddet olayları nedeniyle  kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde yurdun tamamında veya bir  bölgesinde OHAL ilan edebilecek.

OHAL süresi, 6 ayı geçmeyecek

Olağanüstü hal ilanı kararı verildiği gün Resmi Gazete'de yayımlanacak  ve aynı gün TBMM'nin onayına sunulacak.

TBMM tatildeyse derhal toplantıya çağrılacak; Meclis, gerekli gördüğü  takdirde OHAL süresini kısaltabilecek, uzatabilecek veya OHAL'i kaldırabilecek.  Cumhurbaşkanının talebiyle TBMM her seferinde 4 ayı geçmemek üzere süreyi  uzatabilecek. Savaş hallerinde bu 4 aylık süre aranmayacak.

Sınırlamalara tabi olmayacak

Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma  yükümlülükleri ile anayasanın "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının  durdurulması" maddesindeki ilkeler doğrultusunda, temel hak ve hürriyetlerin  nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin  uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenecek.

Olağanüstü hallerde çıkarılabilecek Cumhurbaşkanlığı kararnameleri,  olağan dönem kararnamelerinin tabi olduğu sınırlamalara bağlı olmayacak.  Cumhurbaşkanı, olağanüstü hallerde, bu halin gerekli kıldığı konularda temel  haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevlere yönelik  sınırlamalara da tabi olmaksızın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.

Bu kararnameler Resmi Gazete'de yayımlanacak, aynı gün Meclis onayına  sunulacak.

Savaş ve mücbir nedenlerle TBMM'nin toplanamaması hariç olmak üzere;  OHAL sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 3 ay içinde TBMM'de  görüşülüp karara bağlanacak. Aksi halde OHAL'de çıkarılan Cumhurbaşkanlığı  kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkacak.

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