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CANLI YAYIN Trump ABD Başkanı Oluyor

CANLI YAYIN Trump ABD Başkanı Oluyor
20 Ocak 2017 Cuma 18:33:55

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Donald Trump ABD başkanı oluyor. Törende CANLI YAYIN

Trump'un Başkanlığına çok az saatle kala, Trump'un Başkanlığını Canlı Yayında seyredebilirsiniz.

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