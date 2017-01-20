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CANLI YAYIN Trump ABD Başkanı Oluyor
CANLI YAYIN Trump ABD Başkanı Oluyor
20 Ocak 2017 Cuma 18:33:55
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Donald Trump ABD başkanı oluyor. Törende CANLI YAYIN
Trump'un Başkanlığına çok az saatle kala, Trump'un Başkanlığını Canlı Yayında seyredebilirsiniz.
Donald Trump
news
ABD Başkanı Donald Trump
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