Reina Saldırısı Kayseri'ye Uzandı 1Kişi Tutuklandı

İstanbul’da sürdürülen soruşturma çerçevesinde Kayseri polisi, yakalanan Reinakatilamcısı Özbek Abdulgadir Masharipov ile ilişkili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheli Doğu Türkistan asıllı Mansuer Mijiti Kayseri’de, Uygur Türkleri’nin kaldığı Melikgazi ilçesindeki devlet lojmanlarında Terörle Mücadele ekiplerince (TEM) yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Zanlının, İstanbul’daki DEAŞhücresiyle bağlantılı ve halen firarda olan bir zanlıyla irtibat halinde olduğu ifade edildi.