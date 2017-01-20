Kaynak Holding'in Mallarına El Kondu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holdinge yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında savcılık, Sulh Ceza Hakimliğine gönderdiği talep yazısında, holding ve bağlı şirketlerine 17 Kasım 2015 tarihinden itibaren peyderpey silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye finansman sağladıkları gerekçesiyle kayyum atamaları yapıldığı hatırlatıldı.

Talep yazısında, Kaynak Holdingin yöneticileri ve yetkililerinden olan Abdullah Katırcıoğlu, Mustafa Talat Katırcıoğlu ve Ali Katırcıoğlu'nun, FETÖ/PDY'nin yöneticilerinden oldukları ve yurt dışında kaçak olarak yaşadıkları belirtildi.

Mustafa Talat Katırcıoğlu'nun mal varlığına Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğince daha önce el konulduğu hatırlatılan yazıda, bu mal varlıklarının idaresi için kayyum tayin edilmesi, kayyum olarak da TMSF'nin belirlenmesi talep edildi.

Talep yazısında ayrıca, Abdullah Katırcıoğlu ile Ali Katırcıoğlu'nun tüm mal varlıklarına tedbir konulması ve TMSF'nin kayyum olarak tayin edilmesi istendi.

Bu kişilerin şahsi mal varlıklarını yönetmek amacıyla Fethullah Demircan ve İrfan Öğe'nin vekil olarak tayin edildiğinin belirlendiği aktarılan yazıda, Katırcıoğlu ailesinin vekil tayin edilen bu kişiler vasıtasıyla FETÖ/PDY'ye halen para aktarmaya devam ettikleri, bu nedenle iki şahsın şahsi mal varlıklarına tedbir kararı konulması talep edildi.

EŞİNE DEVRETTİĞİ ŞİRKETİN GELİRİ FETÖ'YE AKTARILIYOR

Savcılığın talep yazısında ayrıca, Kaynak Holding yöneticilerinden İzzet Akyar'ın sahibi olduğu Aker Mağazacılık Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ. ile Akerler Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'ye kayyum ataması yapıldığı, yapılan incelemelerde Akyar Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin de İzzet Akyar'a ait olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Akyar'ın söz konusu şirketi 7 Mayıs 2015 yılında eşi Sultan Suna Akyar'a devrettiğinin belirlendiği kaydedilen yazıda, şirketin kurucu ortağı ve esas sahibinin İzzet Akyar olduğu, bu şirket üzerinden kazanılan paraların halen FETÖ/PDY'ye aktarıldığı yolunda delil elde edildiği gerekçesiyle söz konusu şirkete kayyum tayin edilmesi, kayyum olarak da TMSF'nin belirlenmesi talep edildi.

Yazıda, yine bu dosya kapsamında Azim Gayrimenkul Yatırım AŞ. isimli firmanın ortaklarının Sait, Halit ve Yusuf Keleş olduğunun belirlendiği, söz konusu şirketle ilgili MASAK'tan alınan rapora göre her üç ortağın şüpheli para trafiklerinin mevcut olduğu, FETÖ/PDY kapsamında soruşturulan kişi ve kuruluşlara izah edilemeyecek şekilde para transferlerinin bulunduğu, bu şirket ve yetkililerinin geçmiş dönemde ve halen örtülü bir şekilde para transferlerinin olduğu yönünde yeterli şüphe oluşturacak delil bulunduğu gerekçeleriyle bu şirkete de TMSF'nin kayyum olarak tayin edilmesi istendi.

Talep yazısında ayrıca şirket yetkililerinden olan Halit Keleş'in şahsi mal varlıkları üzerine de tedbir kararı konulması talep edildi.

KATIRCIOĞLU AİLESİNİN MAL VARLIĞINA TEDBİR

Talebi değerlendiren Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın bu taleplerini yerinde bularak kabulüne karar verdi.

Kaynak Holdingin yöneticilerinden olan şüpheliler Abdullah Katırcıoğlu, Mustafa Talat Katırcıoğlu ve Ali Katırcıoğlu hakkında düzenlenen MASAK raporu ve soruşturma içeriği kapsamında FETÖ/PDY yöneticisi olduklarına dair delillerin bulunduğunun anlaşıldığını belirten hakimlik, Abdullah ve Ali Katırcıoğlu'nun tüm mal varlıklarına tedbir konulmasına ve kayyum tayin edilmesine, kayyum olarak da TMSF'nin belirlenmesine karar verdi.

Hakimlik, Mustafa Talat Katırcıoğlu'nun Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğince el konulan mal varlığı değerlerine de TMSF'nin kayyum tayin edilmesine hükmetti.

Abdullah Katırcıoğlu, Mustafa Talat Katırcıoğlu ve Ali Katırcıoğlu'nun şahsi mal varlıklarını yönetmek amacıyla şüpheliler Fethullah Demircan ile İrfan Öğe'nin vekil olarak tayin edildiklerine dair vekaletnameler bulunduğunu belirten hakimlik, MASAK tarafından yapılan incelemelerde bu kişilerin başta Katırcıoğlu ailesi olmak üzere Amerika ve yurt dışında bulunan Gülenist kuruluşlara para aktaran kişi ve kurumlarla kaynağı belli olmayacak şekilde şüpheli para trafiklerinin mevcut olduğuna ilişkin deliller olduğunu kaydetti.

Hakimlik bu kapsamda, Demircan ile Öğe'nin de şahsi mal varlıklarına tedbir kararı konulmasına karar verdi.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Sulh Ceza Hakimliği, Akyar Gayrimenkul Yatırım AŞ. ile Azim Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin, FETÖ/PDY'ye finansman sağladıkları yönünde MASAK raporu başta olmak üzere deliller bulunduğu gerekçesiyle Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun (CMK) 133. maddesi uyarınca kayyum tayin edilmesine, 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 19. maddesi gereğince de kayyum olarak TMSF'nin belirlenmesine karar verdi.

Hakimlik, Azim Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin yetkililerinden olan Halit Keleş'in mal varlığı üzerine de tedbir kararı konulmasını kararlaştırdı.

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