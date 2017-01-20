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FETÖ'de aranan Kaçak Başsavcı Noterde Yakalandı

FETÖ'de aranan Kaçak Başsavcı Noterde Yakalandı
20 Ocak 2017 Cuma 16:28:47

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FETÖ mensubu olduğu için hakkında tutuklama kararı çıkarılan kaçak Başsavcı, Notere gittiğinde yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Başsavcı olarak görev yapan Mustafa Bıyık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından eylül ayında Şanlıurfa’ya tayin oldu. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan Bıyık hakkında daha sonra yakalama kararı çıkarıldı. Bıyık'ın, Saray'a oğlunun yanına geldiği bilgisini polis ekipleri harekete geçti. Bıyık, otomobilini devretmek için geldiği noterde devir işlemleri sırasında gözaltına alındı. Geceyi Saray İlçe Emniyet Müdürlüğünde geçiren Bıyık, 'FETÖ/PDY örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine gönderildi.

FETÖ Mensubu 3 Mit Görevlisi Tutuklandı Mustafa Bıyık FETÖ mensubu
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