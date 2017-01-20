El Bab'da Çok sayıda Şehit ve yaralı Askerimiz var

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatından kahreden son dakika haberi! El Bab'ın Suflaniyap bölgesinde DEAŞ'lı teröristler bomba yüklü araçla saldırdı. Alçak saldırıda 5 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı. TSK saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos’ta başlatılan ve 150’nci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan Türkaskerlerinin bulunduğu Suriye’nin El Bab bölgesindeki birliğe öğleden sonra DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi.

Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü mensuplarının bulunduğu alanlar karadan ve havadan ateş altına alındı. Çatışmaların ardından yaralı askerlerin gelişi nedeniyle Kilis ve Gaziantep’teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.

TSK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"20 Ocak 2017 tarihinde sabah saat 13:40 sularında, El Bab’ın Suflaniyah bölgesinde DAEŞ TÖ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen Bombalı Araç saldırısı sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanılmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz"