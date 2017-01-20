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Bursa'da Bir AVM'de Patlama

Bursa'da Bir AVM'de Patlama
20 Ocak 2017 Cuma 15:51:08

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Bursa'da bir AVM'nin yiyecek katındaki restaurantındaki patlama halkın AVM'de kaçmasına sebep oldu

Olay, dün Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’ndeki bir AVM’de meydana geldi.  AVM’nin yiyecek katındaki  bir fastfood restoranından  gazlı içecek tüpündeki kaçaknedeniyle patlamaya benzer ses yayıldı. Çıkan ses üzerine yemek katındakiler paniğe kapıldı. Sesi duyanlar panik halinde koşturarak alışveriş merkezinin yemek katını boşalttı. 

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde,  yemek katı kısa sürede boşalırken,  masada oturan bir kişinin olaya aldırış etmeden cep telefonuyla oynamayı sürdürdüğü görüldü.  Gelen sesin tüpteki kaçaktan kaynaklandığının anlaşılması üzerine kalabalık yemek katına döndü.

Bursa'da AVM'de Büyük Panik
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