Bursa'da Bir AVM'de Patlama

Olay, dün Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’ndeki bir AVM’de meydana geldi. AVM’nin yiyecek katındaki bir fastfood restoranından gazlı içecek tüpündeki kaçaknedeniyle patlamaya benzer ses yayıldı. Çıkan ses üzerine yemek katındakiler paniğe kapıldı. Sesi duyanlar panik halinde koşturarak alışveriş merkezinin yemek katını boşalttı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yemek katı kısa sürede boşalırken, masada oturan bir kişinin olaya aldırış etmeden cep telefonuyla oynamayı sürdürdüğü görüldü. Gelen sesin tüpteki kaçaktan kaynaklandığının anlaşılması üzerine kalabalık yemek katına döndü.