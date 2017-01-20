28 İl'de FETÖ'ye Eşzamanlı Operasyon 104 Gözaltı

AA/İHA-DHA

Savcılıkların FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmaları kapsamında aralarında Muğla, İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Malatya, Antalya, Giresun, Hatay, Kayseri, Kırıkkale ve Sinop’un da bulunduğu 28 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.Operasyonlarda çok sayıda gözaltı var.

MUĞLA MERKEZLİ 8 İLDE 25 GÖZALTI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KHK ile meslekten ihraç edilen 7 emniyet müdürü, 2 emniyet amiri, bir başkomiser, 3 komiser, 9 komiser yardımcısı ve 11 polis memurunun yakalanması için çalışma başlattı. Muğla, İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında eski emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurunun da bulunduğu 25 zanlı gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MALATYA MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON

Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 20 öğretmen gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya merkezli Ankara, Kayseri ve Eskişehir'de, terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçeleriyle meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyon düzenledi. Zanlıların evlerindeki aramanın ardından 20 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

BAŞBAKANLIK ÇALIŞANLARININ FETÖ İMAMI ARANIYOR

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü'nün mülkiye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde sürüyor. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda örgütün Başbakanlık çalışanlarının imamı olduğu tespit edilen ve Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nda memur olarak çalışan 'Ahmet' kod adlı N.E. ve kadınlardan sorumlu eşi S.E., hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İki şüphelinin 10 gün önce çocuklarını okuldan alarak ortadan kayboldukları öğrenildi.

ÜNİVERSİTE'DE 19 GÖZALTI

Öte yandan kentte FETÖ/PDY'nin Gaziosmanpaşa Üniversitesi oluşumuna yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorguya alındığı öğrenildi.

7 İLDE 14 GÖZALTI

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yozgat merkezli 7 ilde yapılan operasyonlar sonucu 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin aranmasına devam edilirken, Yozgat'ta gözaltına alınan 7 kişi ile birlikte Ankara, Giresun, Hatay, Kayseri, Kırıkkale ve Sinop'ta gözaltına alınan toplam 14 kişinin emniyetteki işlemlerine başlandı.

SİVAS’TA 8 ASKER GÖZALTINA ALINACAK

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli Aksaray, Ankara ve Gaziantep'te, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen aralarında KHK ile meslekten ihraç edilenlerin de olduğu 12 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda, KHK ile meslekten ihraç edilen Binbaşı H.G, astsubaylar H.T, F.K. ve H.D. ile açığa alınan Üsteğmen S.G, astsubaylar U.R.U ve A.Ö. ile Uzman Çavuş M.Y, Sivas'ta gözaltına alındı. Şüpheliler, Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 eski askerin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

JANDARMA OPERASYON YAPTI: 18 GÖZALTI

Antalya merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bir süre önce açığa alınan 18 rütbeli asker gözaltına alındı.Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya merkezli İstanbul, Ankara, Adıyaman ve Manisa'da 55 adreste operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 18 rütbeli asker gözaltına alındı. Örgüte finansal destek sağladıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları kaydedilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital veri depolama cihazı, akıllı telefon, bilgisayar ve örgütsel doküman ele geçirildi.Antalya'ya getirilen ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz’ın da bulunduğu 68 kişi adliyeye sevk edildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tekirdağ merkezli 25 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 71 kişiden 68’i adliyeye sevk edilirken 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilenlerin arasında eski Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz da bulunuyor. Zanlıların adliyedeki sorguları devam ediyor.