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Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy Dubai'de

Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy Dubai'de
20 Ocak 2017 Cuma 14:40:01

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Özge Ulusoy'da uzun zamandır ses çıkmıyordu. Bugün Dubai bir fotograf paylaştı

Model Özge Ulusoy, işadamı sevgilisi Hacı Sabancı ile birlikte Dubai'de güneşin tadını çıkarıyor.

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