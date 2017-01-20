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Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy Dubai'de
Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy Dubai'de
20 Ocak 2017 Cuma 14:40:01
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Özge Ulusoy'da uzun zamandır ses çıkmıyordu. Bugün Dubai bir fotograf paylaştı
Model Özge Ulusoy, işadamı sevgilisi Hacı Sabancı ile birlikte Dubai'de güneşin tadını çıkarıyor.
özge ulusoy
Hacı Sabancı
Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy Dubai'de
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