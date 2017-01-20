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Hüsnü Mahalli tahliye edildi

Hüsnü Mahalli tahliye edildi
20 Ocak 2017 Cuma 14:31:35

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FETÖ Örgütü üyesi olduğu şüphesiyle tutuklanan Gazeteci Hüsnü Mahalli tahliye edildi

Mahkeme Gazeteci Hüsnü Mahalli'nin tahliyesine karar verdi!

hüsnü mahalli gözaltında
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