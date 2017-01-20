Yukarı Çık
ANASAYFA
HABER
FOTO GALERİ
VİDEO
YAZARLAR
DAHA FAZLA
Türkiye
Dünya
Eğlence
İş Dünyası
Yaşam
Teknoloji
Kültür
Spor
Bul
Geri Dön
Buradasınız
:
Anasayfa
>
Haberler
>
Hüsnü Mahalli tahliye edildi
Hüsnü Mahalli tahliye edildi
20 Ocak 2017 Cuma 14:31:35
Bunu Sosyal Medyada Paylaş :
FETÖ Örgütü üyesi olduğu şüphesiyle tutuklanan Gazeteci Hüsnü Mahalli tahliye edildi
Mahkeme Gazeteci Hüsnü Mahalli'nin tahliyesine karar verdi!
hüsnü mahalli gözaltında
Facebook'ta
Beğen
Twitter'da
Takip Et
Haber Sitesi
Anasayfa
Hakkımızda
Künye
Üyelik Sözleşmesi
Güvenlik ve Gizlilik
Reklam Servisi
İletişim
Kategoriler
Türkiye
Dünya
Eğlence
İş Dünyası
Yaşam
Teknoloji
Kültür
Spor