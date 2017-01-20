AK Parti, MHP Tabanına mı Oynuyor

Mecliste ikinci tur oylamada sona gelinirken, AK Parti referanduma stratejisi üzerindeki hazırlıkları hızlandırdı.

Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre; AK Parti, Cumhurbaşkanının teklifi onaylaması ve referandum tarihinin de YSK tarafından açıklanmasının hemen ardından teşkilatlar ve belediyeler ile sahaya inecek. Referanduma 45 gün kala yani Şubat ayında kampanya kamuoyuna duyurulacak.

4 MESAJ VERİLECEK

Ak Partinin referandum kampanyasında “Güçlü meclis”, “Güçlü Cumhurbaşkanı”, “Güçlü Türkiye” ve “istikrar” vurguları ön plana çıkacak. Bu dört mesajla “İstikrarın geleceğine” vurgu yapılarak; istikrarın da “Güçlü Meclis” ile sağlanacağı kamuoyuna anlatılacak.

ENDİŞELER GİDERİLECEK

“Yeni sistem ile Meclis önemini yitiriyor, Cumhurbaşkanının kontrolüne giriyor” endişelerinin giderilmesi için özel bir çalışma yapılacak. AK Parti, bu noktada “Yeni sistemde Cumhurbaşkanı’nı kim seçilirse seçilsin partisi Mecliste çoğunluğu yakalayamayabilir. Cumhurbaşkanı da muhalefet ile sürekli uzlaşı aramak zorunda kalacaktır. Bu nedenle yeni sistemde Meclis’in yasama gücü daha da artacak” mesajları vererek kamuoyunu ikna etmeye çalışacak.

TEK LİDER VE DİKTATÖRLÜK ANLATILACAK

AK Parti, bu süreçte yine muhalefetin “Tek lider”, “Diktatörlük”, “Rejim değişiyor” iddialarını bertaraf etmek üzere çalışma yapacak.

BU SORUYA YANIT ARANIYOR: PARLAMENTER SİSTEMDE NE İSTİYOR DA YAPAMIYOR

AK Parti teşkilatlarına en fazla “Cumhurbaşkanı parlamenter sistemde ne istiyor da yapamıyor” sorusunun geldiğini belirten AK Parti kurmayları, bu soruya kamuoyunu tatmin edici bir yanıt aradıklarını söylediler. Yetkililer, bu konuda parti strateji ekibinin özel çalışma yaptığını anlattılar.

AK PARTİ VE MHP ORTAK MESAJ VERECEK

Kurmaylar, Anayasa değişikliğini içeren teklifin hazırlanma sürecinde MHP ile birlikte hareket edildiğini, referandum çalışmalarının da aynı koordinasyon içerisinde devam etmek istediklerini vurguladlar. AK Parti’nin vereceği 4 mesajın MHP’nin vereceği mesaj ile birbirini tamamlaması planlanıyor. AK Parti kurmayları, “Sahaya inerken, MHP’nin ne yapacağına da bakarız. MHP kendi kampanyasını yürütür ancak bir koordinasyon da sağlanır. Mükerrer işler yapılmaz” bilgisini verdiler.

AYRI TÜZEL KİŞİLİĞİZ

MHP Genel Başkanı Bahçeli ise dün Mecliste gazetecilerin "Referandum sürecinde kampanya yapacak mısınız" sorusu üzerine "İçerde evet dedik, millet huzurunda da evet, deriz. Kampanyamız evet üzerine kurulur. AKP ile bir kampanya yapmayız. Biz iki ayrı tüzel kişiliğiz. Bizim kendi üslubumuza göre 'evet' diyeceğimiz söylemlerimiz olur" yanıtını verdi.