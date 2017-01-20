İstanbul Başsavcılığı Obama'yı Tutuklayacak mı?

Yapılacak törenle yeni başkan Donald Trump’a bırakacak olan ABD Başkanı Barack Obama hakkında İstanbul’da bir avukat suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 6 sayfalık dilekçe veren avukat Faruk Emre Akı, Amerika Birleşik Devletleri 44. Başkanı Hüssein Barack Obama, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile Amerika’nın Adana Başkonsolosu Linda Stuart Specht’ın Türkiye’de gerçekleşen terör olayları ve 15 Temmuz darbe girişimiyle alakalı olduklarını iddia etti.

Avukat Faruk Emre Akı savcılığa sunduğu dilekçede, 29 Nisan 2016 tarihinde Amerika’nın savunma bakanı Asthon Carter’ın Amerikan Senatosu oturumunda PYD’yi silahlandırdıklarını açıkça söylediğini belirtti.

BEŞİKTAŞ’TA PATLAYAN BOMBA İLE ABD’NİN PYD’YE VERDİĞİ BOMBA AYNI

10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş’ta polise yönelik terör saldırıda kullanılan bombanın el yapımı bomba olmadığını, ileri teknoloji ile üretilen RDX türü patlayıcı olduğunu söyleyen Akı, “ABD Suriye’de yar alan Rimelan üssünden Eylül 2016 tarihinde PYD terör örgütüne mühimmat ve silah yardımında bulunmuştur. Verilen bu mühimmat içerisinde RDX patlayıcı madde de bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

ABD TÜRKİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE KASTEDİYOR

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in tüm taleplere rağmen ABD tarafından Türkiye’ye teslim edilmediği anlatılan dilekçede, “Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkma amaçlı düzenlenmiş ve direkt vatanın bekasına yönelik bu terör saldırısının liderini iade etmeyen bir devletin en azından yöneticilerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin düşmanı olduğu ve anayasal düzeni ile toprak bütünlüğüne kast ettiği de izahtan varestedir” denildi.

SAVCI VE HAKİMLER ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

Amerika Birleşik Devletleri 44. Başkanı Hüssein Barack Obama, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile Amerika’nın Adana Başkonsolosu Linda Stuart Specht’ın “devletin birliği ve bütünlüğünü bozma”, “Anayasayı ihlal”, “silah sağlama”, “silahlı örgüt”, “suç için anlaşma”, “yabancı devlet temsilcilerine karşı suç”, “kasten adam öldürme”, “insanlığa karşı suçlar” ve “askeri tesisleri tahrip” suçlarında yargılanmasını talep eden Avukat Akı, dilekçesinin sonunda da, “Karınca misali yangını söndüremezsek de tarafımız bellidir. Türkiye Cumhuriyeti savcılarının ve akabinde hakimlerinin bu alevi söndürmek için ellerini taşın altına koyacakları inancımız tamdır. Türk askerinin başına geçirilen çuvalı bir gün bile unutmadık. Unutmayacağız” dedi.