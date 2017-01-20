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Hadise, Çekemeyenlere oh olsun dedi

Hadise, Çekemeyenlere oh olsun dedi
20 Ocak 2017 Cuma 12:52:43

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Hadise'nin giydiği şeffaf elbise sosyal medyada çok konuşuldu

Jüri koltuğunda oturduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasında giydiği cesur kıyafet olay olan Hadise, sosyal medya hesabı üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu.

Kıyafetleri modacı kardeşi Derya Açıkgöz tarafından tasarlanan 31 yaşındaki güzel, fiyatı 637.5 TL olan kıyafetin kardeşine ait sitede en çok satılan ürün olduğunu açıkladı.

Ünlü şarkıcı, "Hani şu üzerimde gördüğünüz elbiseyi eleştirdiniz ya! Sizlere çok teşekkür ederiz. En çok satılan elbise olmuş. Bizi çekemeyenlere selam olsun buradan, teşekkür ederiz. Açıkgöz kardeşleri olarak sevgiyle kalın sinirlenmeyin" ifadelerini kullandı.

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