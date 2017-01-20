Valilere FETÖ Operasyonu Yapılıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü FETÖ operasyonu başlattı. 10 mülki idare amiri ve 3 vali yardımcısı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında mülkiye başmüfettişi olan Bilal Yavaş, Cihan Demirhan, Mehmet Ergenoğlu, Sami Pınarakar ve Tahsin Aksu da var.

Vali yardımcısı olan Ferda İleri daha önce İzmir'de yapılan askeri casusluk soruşturmasında gözaltına alınmış ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı...



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