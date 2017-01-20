Merkel Sıgınmacılar için Türkiye'ye Geliyor

ALMANYA Başbakanı Merkel’in programında Başbakan Binali Yıldırım ile baş başa görüşmesi, ardından Merkel ile Yıldırım’ın başkanlığında heyetlerarası görüşmeler yapılması öngörülüyor. Şansölye Merkel’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Almanya’da eylül ayında yapılacak genel seçimde aday olan ve dördüncü kez bu göreve seçilmesi beklenen Merkel’in önemli gündem maddeleri arasında sığınmacı krizinin çözümü için iş birliği önemli bir yer tutuyor.

Almanya’ya 2015 yılında 890 bin sığınmacının gelmesiyle iç politikada zor duruma düşen Merkel, AB-Türkiye mutabakatının devreye girmesinin ardından sığınmacı akınının durmasıyla rahatlamıştı. Mutabakatın etkisiyle Almanya’ya gelen sığınmacıların sayısı 2016’da yüzde 70 azalarak 280 bine gerilemişti.

Yoğun eleştirilere rağmen bugüne kadar sığınmacılar için açık kapı politikasını savunan, sığınmacı krizinin ancak Türkiye ile iş birliği içinde çözülebileceğini belirten Merkel, genel seçim öncesinde bu politikasının başarılarını kamuoyuna göstermeyi amaçlıyor.

Merkel’in ziyaretinde ele alınması beklenen bir diğer önemli gündem maddesini, güvenlik ve terörle mücadelede iş birliği oluşturacak.

Merkel’in Ankara ziyaretiyle aynı günlerde Almanya’dan üst düzey bir heyet Türkiye’ye gidip güvenlik konularını masaya yatıracak. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Dr. Emily Haber başkanlığındaki üst düzey heyetin temaslarında, terörle mücadele iş birliğinin güçlendirilmesine dönük adımların ele alınması bekleniyor.

Türkiye ayrıca FETÖ’nün Almanya’daki faaliyetlerinin üzerine gidilmesini, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya’ya kaçan FETÖ üyelerinin Türkiye’ye iade edilmesini talep ediyor.