Adana'da Swinger davasında fantezi savunması

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2016’nın Şubat ayında Çukurova Üniversitesi öğrencisi 26 yaşındaki E.Ş. ile okuldan sevgilisi olan 25 yaşındaki E.A.’nın sosyal paylaşım sitesi üzerinden evli çiftlere swinger fantezili fuhuş yatırdığı ihbarını aldı. Teknik takip başlatan polis, Adana’nın merkez Sarıçam İlçesi’nde lüks bir sitedeki villada evli çiftlere swinger partileri organize edildiğini belirledi.



E.Ş ile sevgilisi E.A.’nın başlarda fantezi amacıyla sosyal paylaşım sitesinden seks yapmak isteyenleri bir araya getirdiği, daha sonra bu amaçla villa kiralayarak eşsiz partilere katılmak isteyen erkeklere 1000 lira karşılığında kadın ayarladığı da kaydedildi. Polis, Adana’nın yanı sıra Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Şanlıurfa’da, 25 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda E.Ş. ile sevgilisi E.A. ile birlikte 53 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından 24 kişi serbest bırakıldı, 29 şüpheli adliyeye sevk edildi. 15 kişi tutuklanırken, 14 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ’fuhuş’, ’insan ticareti’ ve ’ müstehcenlik’ suçlarından 3 ila 177 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.



’FANTEZİ’ SAVUNMASI



Kapalı yapılan duruşmalarda yargılama aşamalarında tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. Sanıkların çoğunluğu suçlamaları kabul etmezken, fantezi amaçlı ’swinger’ ortamına katıldıklarını söyledi. Bazı kadın sanıklar, swinger partisinde giymek üzere fantezi kıyafetler ve benzeri malzemeler için para aldıklarını belirtirken, bazıları ise beraber oldukları erkeklerden para aldığını anlattı.



YARGILAMADA SONA GELİNDİ



Yargılamada sona gelinince mahkeme savcısı mütalaasını verdi. Savcı, tüm sanıkların suç örgütü, insan ticareti ve müstehcenlik suçlarından beraatlerine karar verilmesini talep etti. Fuhuşa teşvik suçundan ise 9 sanığın beraatini isteyen savcı, aralarında E.Ş.’nin de bulunduğu 20 sanık hakkında ise aynı suçtan 4 ila 48 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, karar verilmesi için duruşmayı erteledi.