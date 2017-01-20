Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile anlaştı

7 sene sonra gelen lig şampiyonluğunda büyük payı bulunan ve bu sene de fırtına gibi esen Ricardo Quaresma ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. BeşiktaşYönetimi uzun bir süredir pazarlık masasında olduğu Portekizli yıldızı ücret konusunda ikna etti.

Buna göre Quaresma, gelecek sezondan itibaren senelik 2 milyon Euro garanti ücret alacak. Quaresma’nın bu seneki ücreti ise 1.6 milyon Euro idi. Aynı zamanda 33 yaşındaki yıldıza puan başına 4 bin Euro verilecek. Sözleşme süresinin 2+1 sene olduğu belirtilirken, taraflar arasında herhangi bir pürüz kalmadı.

36 YAŞINA KADAR

Ricardo Quaresma’nın avukatının önümüzdeki günlerde İstanbul’a geleceği ve anlaşmanın resmiyete döküleceği öğrenildi. Portekizli futbolcu eğer yeni konratını tamamlarsa, 36 yaşında Beşiktaş’a veda etmiş olacak.

(Fanatik)