İTÜ'de 37 Akademisyen Gözaltına alındı

Fetullahçı terör örgütünün üniversitelerdeki yapılanmasına ilişkin bu Sabah yeni bir operasyon başladı.

Örgütün İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 37 akademisyen hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah'ın haberine göre; Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis, sabah saatlerinde 37 şüphelinin adreslerinde gözaltı ve arama uyguladı. Şüpheliler hakkında örgütle ilintili olduklarına dair çeşitli veriler bulunduğu iddia edildi.

Fetullahçı örgütün İstanbul'daki üniversitelerde yapılanmasına ilişkin soruşturma dosyalarına bakan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın daha önce de İstanbul Üniversitesi, MarmaraÜniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde operasyonları gerçekleştirmişti.