Meteoroloji Kar Yağışı uyarısında bulundu

Bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklarda 3 ila 6 derecelik düşüş bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortası hava daha da soğuyacak.

İstanbul'da bugün kuzeyli rüzgar etkili, yer yer yağmur bekleniyor. Cumartesi günü güneş yüzünü gösterecek ancak hava soğuk olacak.

Habertürk'ün haberine göre; Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre, sıcaklıklar bugün ve cumartesi daha da düşecek. Bu soğumayla beraber Marmara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.



'İSTANBUL'A KESİN KAR GELİYOR' DİYEMİYORUZ AMA...

Önümüzdeki hafta ortası Marmara ve İstanbul'da sıcaklıkların yeniden sıfırın altına düşmeye başlıyor. Marmara bölgesine yeniden kar gelebileceğini belirten Öztel, "Bu tahminler 25-26-27 Ocak tarihleri için. Tam 1 hafta olduğu için kesin bir dille 'İstanbul'a kar geliyor' diyemiyoruz. Ancak İstanbul'a soğuk hava geleceği kesin" dedi.

Tahmin edilen yağışlı sistemin geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kadar kuvvetli olmadığını söyledi.

Bugün yurdun kuzey kesimlerinde yağışlı sistem etkili olacak. Karadeniz'deki yağışlar hafif şiddetli olacak. Siirt'in güney kesimleri, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağış var. Yağışlar Hakkari'de kar, Şırnak'ta yağmur şeklinde olacak.

Kuzey kesimlerdeki yağışlarda Karadeniz kıyılarında yağmur, diğer bölgelerde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Kuzeybatı'daki kuzeyli yağışlar rüzgarın etkisi devam ediyor. Kuzey Ege'de yer yer fırtına şeklinde esecek. Sıcaklıklarda düşüş devam edecek.

Cumartesi günü yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yağış var. İç Anadolu bölgesinin güneyinde hafif kar yağışı bekleniyor. Yurdun Güneydoğu kesimlerinde de yağışlı sistem etkili olacak. Yağışlar Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar şeklinde olacak.

Yurdun kuzeydoğusunda, Doğu Anadolu bölgesinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Karadeniz kıyılarında ise yağmur etkili olacak. İç kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.