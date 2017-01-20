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5 İl'de Emniyet Mensuplarına Operasyon 36 Gözaltı

5 İl'de Emniyet Mensuplarına Operasyon 36 Gözaltı
20 Ocak 2017 Cuma 08:11:39

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 İl kapsamın da bylock kullanan emniyet mensuplarına operasyon yapıldı

(DHA)

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Bylock' kullandığı iddia edilen polislere yönelik Adana merkezli Antalya, Kırşehir, Kayseri ve Denizli'de 36 adrese baskın düzenlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3'ü emniyet müdürü 13'ü komiser 36 polis gözaltına alındı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise aynı gün içinde Adana'ya getirileceği bildirildi.

Adana Bylock 5 İl'de Emniyet Mensuplarına Operasyon 36 Gözaltı
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