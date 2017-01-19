Tekin Acar Kozmetik İflas etti

Kategori Mağazacılığı Derneği Başkan Yardımcısı ve Tekin Acar Cosmetics Yönetim Kurulu Başkan Tekin Acar, kurdaki sert yükseliş, gerileyen alım gücü ve bazı yeni yasal düzenlemelerin etkisiyle perakende sektörünün en "felaket" dönemini yaşadığını belirterek, bazı segmentlerde yüzde 30-40'ı bulan ciro düşüşleri yaşandığını söyledi.

"Perakende Güneşi Ödülleri 2016 Sahipleri Buluşuyor" konulu toplantıda perakende sektöründeki mevcut durumu değerlendiren Acar, "Hiç bu kadar belirsizliğin üst üste olduğu, sabah uyanınca hangi yasa ile karşılaşacağımızı bilmediğimiz bir dönem yaşamadık. Hiçbir yatırımcı yarın bu ülkede ne olacak acaba, nerede ne patlayacak, ne tür yasa çıkacak bilmezken gelip burada yatırım yapmaz, yapmıyor da. Bu sadece kur ve kira zorluğundan değil, birçok zorluktan dolayı böyle bir süreç var" dedi. Acar şöyle konuştu: ""Esse, GNC gibi onlarca marka geçen sene vardı, bugün yok. Geçen sene Türkiye'de faaliyet gösteren dünya devi Douglas çıkıp gitmiştir. Rahat olduğu, iş yapabildiği, yarın iş yapacağından güven duyacağı bir ortam olsa gitmezdi. C&A da, Douglas da... Birçok marka gidiyor ama arada tek tek kepenk kapattığı için fazla gündem yapıp konuşulmuyor."

İFLAS ERTELEME ALINMIYOR

Olağanüstü hal nedeniyle iflas erteleme alınamadığına işaret eden Acar, "İflas erteleme kararı alınamıyor. İnsanlar da birer birer batıyor. Ve bu devam edecek" diye konuştu. Acar, sektördeki olumsuz konjonktürün nedenleri olarak ise, kurdaki sert yükseliş sonrası euro bazlı AVM kiraları nedeniyle artan maliyetler, kur artışının ürün fiyatlarına yansıtılması sonrası zaten alım gücü düşen tüketici talebinde yaşanan düşüş, bazı segmentlerde kredi kartı taksit sayısının sınırlanması ya da tamamen kaldırılması, AB dışından ithal edilen ürünlere getirilen ilave gümrük vergisi ve turist sayısındaki düşüşü gösterdi.

ÇOK CİDDİ SORUN VAR

Acar, "Tüm bunlar üstüste gelince, toplamda işlerimizde yüzde 30-40 geri gitme var... Bugün cirosu kadar kira ödeyen birçok perakendeci oluştu. Çünkü kur, iş yok, turist gelmiyor... İşler çok düştü. Çok ciddi sorun var. Perakendeci maaş ve kirayı ödemek için yılda birkaç kez yapılması gereken kampanyayı daha sezonun başında yapıyor, para da kazanamıyor" dedi. Acar şöyle devam etti: "Organize perakendede kepenkler kapanıyor... AVM'lerde ortalama 160-180 markaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Organize perakendede yarın işini devam ettirecek o kadar adam kalmadı. Ya artık oynamıyor, ya birazdan oynamayacak ya da çekti gitti."

YENİ AVM KONTRATLARIMI İPTAL ETTİM, BİRÇOK MAĞAZAYI KAPATTIM

Sektördeki durumun bir yansıması olarak Tekin Acar Cosmetics olarak iş yapmayan çok sayıda mağazayı kapattıklarını ve mağaza kapanışlarına devam edeceklerini belirten Acar, "İlk defa kiramı, aidatımı, maaşları ödemede zorlanıyorum. Başka işten kazandığım ne kadar varlığım varsa hepsini satıp bu işe koydum, sermaye artışı yaptım ama yetmiyor. Ben de George Soros değilim, benim için de buraya kadar" diye konuştu.

Acar şöyle devam etti: "Eski hissedarımız Turkven'in elindeki hisseleri 2014'te geri aldıktan sonra 32 mağaza kapattık. Yeni açılan mağazalarımız da olmasına karşın, sondönemde mağaza sayımız 84'ten 76'ya geriledi. Daha da kapanacak... Kozmetikte 9 olan taksit sayısını tamamen kaldırdılar. Taksitle satış olmayınca sektörde yüzde 40-50 ciro kaybı oluyor. Douglas gitti, ben birçok noktada mağaza kapatıyorum, diğer markalar kapatıyor."

Acar, 2017'de açılacak 10 yeni AVM'de mağaza açmak için yaptığı kontratlardan dokuzunu da sektördeki mevcut durum nedeniyle iptal ettiğini söyledi.

Acar, "2017'de yeni açılacak AVM'lere ciro üzerinden kontrat yazdım. Geçen hafta ise açamayacağım diye ihtar yazdım. Çünkü önümü görmüyorum. Kontratları iptal ettim... Personelin maaşının çıkmayacağı rakamlar geldi. Maliyetleri karşılayamıyorsun, kira çıkmıyor, maaş çıkmıyor."

Kısa bir süre önce AB dışından ithal edilen ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergi getirildiğini de belirten Acar, bu artışın ürün fiyatlarına yansıtılmasıyla önümüzdeki dönemde satışların daha da azalmasını beklediklerini söyledi.

Acar, sektörde sadece euro bazlı kira sorununu konuşmak yerine, sektörün vergi indirimi ve çalışanlar için sigorta desteği gibi talepleri gündeme getirmesi gerektiğini vurguladı.