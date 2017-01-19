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Andrey Karlov cinayetinde büyük şüphe

Andrey Karlov cinayetinde büyük şüphe
19 Ocak 2017 Perşembe 22:51:56

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Rus Büyükelçisinin öldürülmesinde bugün 1 polis memuru daha tutuklandı. Emniyet işin arka perdesini aralamaya çalışıyor. Neden Andrey KArlov öldürüldü.

Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili Ankara CumhuriyetBaşsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan polis memurları Kaan Bülbül, Sefa K, Ufuk G, Kadir Ş, Oğuzhan Ö, Doğukan S. ve Bilal D, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirildi. 

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden Sefa K, savcılıkça serbest bırakılırken, diğer polisler, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 

Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden Kaan Bülbül, tutuklanarak Sincan Cezaevine götürüldü. Ufuk G, Kadir Ş, Oğuzhan Ö, Doğukan S. ve Bilal D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Soruşturma kapsamında dün de biri polis memuru 2 kişi tutuklanmıştı. 

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