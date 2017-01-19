Kadın Vekiller Tekme Tokat birbirlerine girdi

TBMM bugün ilginç bir eyleme sahne oldu. Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, kendisini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi.

Nazlıaka'nın protestosunun uzun bir süre devam etmesinin ardından AK Partili kadınmilletvekilleri kürsüye gelerek Nazlıaka'nın etrafını sardı. Bu sırada tartışma büyüdü ve arbede yaşanmaya başladı. Çıkan arbededen dolayı Nazlıaka'nın kolundan yaralandığı öğrenildi.

CHP'Lİ PAVEY YERE DÜŞTÜ

Arbedenin büyümesinin ardından HDP’li kadın milletvekilleri ile AK Partili kadın milletvekilleri birbirine girdi. Bu sırada CHP'li Şafak Pavey yere düştü, protez kolu çıktı. Aylin Nazlıaka ise muhalefet kulisine çıkarıldı.

CHP'li milletvekillerinin desteğiyle sakinleşmeye çalışan Nazlıaka, 'Acı olan bana müdahale edenler AK Partili kadın vekillerdi. Oysa Cumhuriyetten önce biz kadınlar yok sayılıyorduk, oy bile veremiyorduk. Onların da bizlerin de Meclis'te olmasını sağlayan Cumhuriyet rejimini değiştirmeye çalışıyorlar. Saçlarımı çektiler, Şafak Hanım yere düştü. Ben orada özellikle MHP'li seçmene mesaj vermek, dikkatlerini çekmek için bu eylemi yaptım.' dedi.

Şafak Pavey de daha sonra Aylin Nazlıaka'nın yanına geldi.

GÖKÇEN ÖZDOĞAN ENÇ HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ

Öte yandan AK Partili kadın milletvekili Gökçen Özdoğan Enç'in de aldığı darbelerden dolayı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Enç'in boynundan ve belinden darbe aldığı öğrenildi. Hastanede tedavisi yapılan Enç, oyunu kullanmak için tekrar Meclis'e geldi. Enç, Bakan ve vekillerin 'geçmiş olsun' dileklerini kabul etti.

CHP'Lİ PAVEY: GÖZLERİ DÖNMÜŞ GİBİ SALDIRDILAR

Yere düşen ve protez kolu çıkan CHP'li Şafak Pavey ise şu açıklamayı yaptı:

Gözleri dönmüş şekilde hepimize saldırdılar. Bu saldırı Anayasa geçtikten sonra bizlere yapacaklarının ayak izlerini gösteriyor. Ben kürsünün oradaydım. AK Parti Antalya milletvekili Gökçen Özdoğan Enç önce vurmak istedi.

Araya HDP vekili Burcu Çelik Özkan girdi. Onun saçlarını çektiler. Enç, beni itti, yere düştüm. Diğer vekili saçından sürüklediler. Gözleri dönmüş gibi hepimize saldırdılar. Zaten görüntülerde de bunları göreceksiniz.

PERVİN BULDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, göğsüne darbe alan HDP'li Pervin Buldan, önce Meclis revirine ardından da Ankara Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan HDP'li milletvekilleri, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç'in, Buldan'ın göğsüne vurduğunu belirttiler.

"UZAKDOĞU SAVUNMA SPORLARINA YAZILDIM"

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, kuliste gazetecilere ‘Uzakdoğu savunma sporlarına yazıldım. Gökçen hanımın tekmelerinden korunmak için Meclis’te kadına yönelik bu şiddetten kurtulmak için savunma dövüşlerini öğrenmemiz gerekiyor. Burada kadına şiddet had safhada.’ dedi.







Olayların başladığı an objektiflere böyle yansıdı... (Fotoğraf: Selahattin SÖNMEZ)



HDP'Lİ VEKİLLER ADALET BAKANI'NA KOPAN SAÇI GÖSTERDİLER

Olaylar yatıştıktan sonra Genel Kurul'a tekrar gelen HDP'li vekiller yaşananlara sert tepki gösterdi. Olaylar sırasında saçının AK Parti Antalya milletvekili Gökçen Özdoğan Enç tarafından çekildiğini söyleyen HDP milletvekili Burcu Çelik Özkan elindeki bir tutam saçı Adalet bakanı bekir Bozdağ'a göstererek 'Bunu milletvekiliniz yaptı. O kadın buraya gelecek' dedi.



Aradan sonra başlayan oturumda söz alan HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da, HDP milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın, Aylin Nazlıaka'yı ikna etmek için orada bulunduğu sırada itilerek yere düşürüldüğünü ve Gökçen Özdoğan Enç tarafından yerde göğsünden tekmelendiğini söyledi. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın göğsüne tekme atılması, asla kabul etmeyeceğimiz, ufak bir özürle geçiştirilemeyecek bir şiddet olayıdır." dedi.

HDP'Lİ KADIN VEKİLLER BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ



Filiz Kerestecioğlu, HDP'li kadın milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında ise Genel Kurulda "vahim bir şiddet olayı" yaşadıklarını kaydetti.

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, demokratik hakkını kullanıp, kendisini kürsüye kelepçeleyerek anayasa teklifiyle ilgili düşüncelerini ifade etmeye çalıştığını belirten Kerestecioğlu, "Sayın Nazlıaka, kürsüdeyken bir süre sonra kendisine bir yönelim olacağını hissederek kadın milletvekillerini yanına çağırdı. Bizler de gittik. Kendisine müdahaleyle birlikte Aylin hanımın çığılıkları başladı" dedi.



Kerestecioğlu, şunları söyledi: "Daha önce 'köpek giremez' dövizi açan AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, merdivenlerin üzerine çıkarak Pervin Buldan'ın göğsüne tekme attı. Bu asla ve asla kabul etmeyeceğimiz, ufak bir özürle geçiştirilemeyecek bir şiddet olayıdır. Bir kadından bunun gelmesi çok daha büyük ve vahimdir. Şiddete uğrayan kişi hangi partiden olursa olsun bizim için hiç farketmez. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan değil Ayşe Nur Bahçekapılı da olabilirdi. Şiddete karşı tepkimiz göstermek için kadınlarla dayanışma içinde oluruz.





Pervin Buldan hastaneye kaldırıldı ve tansiyonu oldukça yüksek seyrediyor. Burcu Çelik'in de yüzünde tırmık izi var ve saçları sökülmüş durumda. O da darbedildi. Şafak Pavey'e yönelik davranış da kabul edilemez.



Bundan sonra da aynı tavrımızı sürdüreceğiz ve burada şiddet yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Bunun sükunetle geçiştirilmesine izin vermeyeceğiz. 'Bunlara vurdum elim kirlendi' diyen bir kadın vekil ile karşı karşıyayız."

GENEL KURULA İKİNCİ KEZ ARA VERİLDİ

Öte yandan Genel Kurula yaşanan kavga sonrasında ara verildi ve gazeteciler de salondan çıkarıldı. 1 saatlik aranın ardından Genel Kurul tekrar açıldı.

Tekrar açılan oturumda söz alan HDP ve CHP'li vekiller AK parti Antalya milletvekili Enç'in ceza alması konusunda ısrarcı oldular. Bunun üzerine tekrar bir tartışma yaşandı ve AK Parti'li vekillerin CHP sıralarına doğru hareketlendiği görüldü. Kısa süreli bir arbede yaşanırken ikinci bir kavganın da eşiğinden dönüldü. Ardından Genel Kurula bir kez daha ara verildi.





CHP'li Engin Altay konuşurken AK Parti Zonguldak milletvekili Özcan Ulupınar oturduğu koltuktan kalkarak Altay'ın üzerine yürümek istedi. Araya AK Parti'li vekiller girerek durdurdu.