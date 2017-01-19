Mehmet Şimşek'ten Flaş Açıklama: "Doların Değeri Artabilir"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, doların daha fazla değer kazanmasının, gelişmekte olan ülkeler için kötü bir gelişme olacağı uyarısında bulundu.

"DOLARIN ARTMASI KÖTÜ BİR GELİŞME"

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda G20 ülkeleri ve büyüme konulu panelde konuşan Şimşek, ABD'den gelen işaretlerin, doların daha da değer kazanabileceği yolunda olduğuna ve bu durumun gerçekleşmesinin gelişmekte olan ülkeler için "kötü bir gelişme" olacağına dikkat çekti.

Şimşek, "ABD'den gelen sinyaller biraz karışık da olsa, doların güçleneceğini gösteriyor. Böyle bir durumun gerçekleşmesi, gelişmekte olan piyasalar için kötü bir gelişme olur" diye uyardı.