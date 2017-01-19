"Trump Türkiye'yi Zora Sokabilir"

Analistler, ABD'nin başına Trump'ın geçmesiyle 2017'nin zorlu bir yıl olacağını söyledi.

PİYASALARA TRUMP ETKİSİ

Türkiye piyasaları için mevcut risklere bir de Trump'ın eklenmesiyle zorlu bir yıl olabileceği belirtiliyor.

Kredi notuna dönük risklerin konuşulduğu bir ortamda 2016'dan kalan siyasi ve ekonomik risklere yeni yılda bir de ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın eklenmesiyle Türkiye piyasalarında zorlu bir yıl olabilir.



Analistler, piyasaların son dönemlerde özellikle darbe girişimi sonrası siyasi risklere karşı hassas hale geldiklerini belirtirken, 20 Ocak'ta ABD'de başkanlık görevine başlayacak olan Trump'ın ekonomi politikaları sonucu Türk Lirası'ndaki değer kaybının bankacılık sektörünü zor durumda bırakabileceği belirtiliyor.





Öte yandan bütün zorluklara karşı hazırlıklı olmaya çalışan hükümet kurdaki artış nedeniyle şirketlerin zarar görmesini engellemeye çalışarak, şirketlere 250 milyar liralık kredi kullanım imkanı ve olası risklerden reel sektörün daha fazla zarar görmemesi için yeni adımlar üzerinde çalışıyor.