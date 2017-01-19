İşte Reina Saldırganının Kaçış Planı!

Esenyurt'ta yakalanan terörist Abdulkadir Maşaripov'un, Rakka'ya kaçış planı ortaya çıkarken, teröristin kullandığı kaleşnikof marka silahın Konya'dan geldiği öğrenildi.

TERÖRİSTİN KAÇIŞ PLANI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Esenyurt'ta yakalanan terörist Abdulkadir Maşaripov'un, Rakka'ya kaçış planı ortaya çıkarken, teröristin kullandığı kaleşnikof marka silahın Konya'dan geldiği tespit edildi.



Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ortaköy'deki Reina'ya yönelik saldırıyı düzeneyen Abdulkadir Maşaripov ile Iraklı Ali Jameel Mohammed'in İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

Terör ve istihbarat uzmanları tarafından yapılan sorgulamalarda teröristin Rakka'ya kaçış planı ortaya çıktı.

Teröristin Esenyurt'ta kaldığı evi kiralayan terör örgütü DEAŞ üyesi Iraklı Ali Jameel Mohammed'in verdiği ifadeye göre, Abdulkadir Maşaripov'un Esenyurt'taki adresten önce Silivri'ye ardından da Çanakkale'ye geçeceği öğrenildi.

Çanakkale'de bir gece kalacağı öğrenilen teröristin İzmir'e ardından Hatay'a, oradan da Rakka'ya kaçacağı tespit edildi.