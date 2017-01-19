Meclis Genel Kurulu'nda 'Kelepçeli' Protesto!

CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka, anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri devam ederken kendisini Meclis kürsüsüne kelepçeledi.
KENDİNİ KÜRSÜYE KELEPÇELEDİ
Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, kendisini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi.
TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Aylin Nazlıaka'nın kendisine söz verilmeden kürsüye geldiğini söyleyerek, oturuma ara verdi.
Nazlıaka'nın kelepçeli eyleminin sonrasında Meclis'te tartışma yaşandı.
Aranın ardından oturumu açan Bahçekapılı, Nazlıaka'nın eyleminin devam etmesi üzerine oturuma tekrar ara verdi.