Bahçeli'den 'MHP'li Bakan Olabilir' Tepkisi!

Başbakan Yıldırım'ın "MHP'li bakan olabilir" şeklindeki açıklamasına MHP lideri Bahçeli "Karanlıkta göz kırptılarsa haberimiz yok" dedi.

BAHÇELİ'DEN TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli anayasa değişikliği ve başkanlık tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın, "yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir" yönündeki sözlerine ilişkin, "Zannederim, karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok" dedi.

Referandum kampanyası ile ilgili de konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

"Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili olarak "Birinci turdaki genel eğilim ikinci turda da aynısı ile devam etmektedir. Bunun yorumu şudur: Anayasa değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir.

Referandum bu gidişatla kaçınılmaz olacaktır.Kampanyamızı 'evet' üzerine kuracağız. Kendi referandum kampanyamızı yapacağız" diye konuştu.