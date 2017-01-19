Sicil Affında kimler faydalanacak

Sicil affı beklentisini sürdüren vatandaşlar ve işletme sahiplerinin beklediği kara liste temizliği, torba tasarı aracılığıyla TBMM'den geçti. 2016'nın son aylarında gündeme getirilen kredi sicil affı, bazı sebeplerden dolayı bankalara olan borçlarını ödeyemeyen veya geciktiren vatandaşlar ve işletme sahiplerini yakından ilgilendiriyor

Çeşitli nedenlerle bankaların kara listesinde bulunan 12.5 milyon kişiye 'beyaz sayfa' açma fırsatı sunan yasa değişikliğini de içeren torba yasa gece

TBMM'de kabul edildi. Kredi, kredi kartı borcunu 6 ay içinde kapatanlara kara listeden çıkma fırsatı sunuldu.

Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun en önemli maddelerinden birini de sicil affı oluşturdu. Esnaf, sanayici, vatandaşın yer aldığı yaklaşık 12.5 milyonu ilgilendiren düzenleme kredi kartı , kredi, çek, senet borçlarını 6 ay içinde ödeyenler veya borcunu yapılandıranlar Bankalar Birliğinin 'kara listesinden' silinecek. Oysa düzenleme öncesinde bu kayıtlar borcun ödenmesine karşın 5 yıl boyunca listede kalmaya devam ediyordu.

HERKESİ KAPSIYOR



Söz konusu değişiklikle, kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin; ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek.



Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bu kapsamda mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırılması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak.

1.5 MİLYON ESNAF YARARLANACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, düzenlemeyle işletme sahiplerinin beyaz bir sayfa açarak, yeni kredi imkanı bulacaklarını, bu ivmeyle yeni iş yeri açabileceklerini söylemişti. Tüfenkci, "Sicil affından yaklaşık 1 milyon 500 ile 1 milyon 600 bin arasında esnafımızın yararlanacağını düşünüyoruz" demişti.