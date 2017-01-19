ABD-Türkiye İlişkilerinde Yeni döneme giriliyor

ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın 20 Ocak’ta görevi devralmasının hemen ardından ABD ile Türkiye arasında diplomasi trafiği de hız kazanacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı’ndan bir heyetin temaslarda bulunmak üzere şubat ayında Washington’a gitmesi bekleniyor.

Trump’un Beyaz Saray’da göreve başlamasının ardından Türkiye, vakit kaybetmeden diplomatik adımları hayata geçirecek. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politika danışmanlarından oluşan bir heyetin şubat ayında ABD’ye bir ziyarette bulunması planlanıyor. Washington’a gidecek olan Türk heyetinin çantasında Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin geleceği, bölgesel meseleler, uluslararası konularda işbirliği, FETÖ, PYD-YPG, PKK gibi terör örgütleriyle mücadele, Suriye ve Irak’taki gelişmeler ve Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili dosyalar yer alacak.

ABD-Türkiye ilişkileri onarılabilir

NABIZ YOKLANACAK

ABD makamlarına FETÖ lideri Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi talebini yineleyecek olan heyet, süreçle ilgili gelinen aşamayı da muhataplarıyla görüşecek. Ziyarette önümüzdeki süreçte ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alınacak. PYD-YPG terör örgütlerine karşı ABD’ye “Müttefik olarak Türkiye’nin yanında yer almalısınız” mesajı verilecek. Heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahar aylarında yapılması planlanan ABD ziyaretiyle ilgili de nabız yoklayacak. Bu temasların ardından Erdoğan’ın ABD’ye giderek Trump’la Beyaz Saray’da ilk görüşmesini yapması planlanıyor.