İran'ın en gözde binası yandı onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi çıkan yangın sonucu çöktü.

İran devletine bağlı yayın organı Press TV, en az 30 itfaiyecinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Televizyonların canlı yayın bağlantısı yaptığı sırada çöken binanın enkazının altında 50 ila 100 arasında kişinin kaldığının tahmin edildiği belirtildi.

İş merkezindeki yangın, sabah saatlerinde binanın üst katlarında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle başlamıştı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen bina, çalışmalar sürerken çöktü.

TÜRK ELÇİLİĞİ BOŞALTILDI

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre, yanan binanın çökmesi ihtimaliyle Türkiye büyükelçiliğinin boşaltıldığı ve çökmenin büyükelçilik binasına zarar vermediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BİR DÖNEM TAHRAN'IN EN YÜKSEK BİNASIYDI

Associated Press, binanın 1960'lı yıllarda İranlı Yahudi işadamı Habib Elghanyan tarafından inşa ettirildiğini belirtti. Adını Elghanyan'ın sahibi olduğu plastik imalat şirketinden alan Plasku, inşa edildiği tarihte, Tahran'ın en yüksek binasıydı.