DEAŞ Gerilemeye devam ediyor

BBC Türkçe'nin haberine göre, IHS Markit analiz şirketinin açıkladığı veriler, 18 bin kilometrekare toprak kaybeden terör örgütünün elinde 60 bin kilometrekarelik bir bölge kaldığını ortaya koydu.

DEAŞ bir önceki sene elindeki toprağın yüzde 14'ünü kaybetmişti. Bu da 2016'da DEAŞ'ın gerilemesinin hızlandığını gösteriyor.

Irak ordusunun başlattığı Musul operasyonunu aylar öncesinden tahmin eden IHS Markit, terör örgütünün Suriye'deki merkezi olan Rakka'nın ele geçirilmesinin çok daha zor olacağını öngörüyor.

IHS Markit analistlerinden Columb Strack'a göre örgütün yaşadığı kayıplar bölgedeki hedeflerine büyük darbe vurdu.

Strack, Musul'un 2017'nin ilk yarısında DEAŞ'ın elinden alınacağını düşüyor. Irakordusu Musul'un ardından Kerkük ile Bağdat arasında yer alan ve örgütün Bağdat'a düzenlediği saldırıların merkezinde yer alan Hevice'ye odaklanacağını düşünüyor.

"KARA OPERASYONU GEREKECEK"

Araştırma şirketine göre Rakka'nın DEAŞ'ın elinden alınmasının zorlukları arasında siyasi ve askeri nedenler var:

"Rakka DEAŞ'ın merkezini temsil ediyor ve burayı savaşmadan bırakmaları beklenmiyor. Kenti geri almak için muhtemelen büyük dış güçlerden birinin kara operasyonu düzenlemesi gerekecek."