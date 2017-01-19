Kaymakamlara FETÖ Operasyonu yapıldı

Gözaltına alınanlar arasında eski Beytüşşebab kaymakamı Kadir Güntepe ve 12 öğrencinin yurtta yanarak can verdiği Adana Aladağ ilçesi kaymakamı Ahmet Ziya Filizer de var. Operasyonun 99. Dönem mezunu kaymakamlara yönelik olduğu öğrenildi.

İmam çözüldü

MİT ve KOM şube müdürlüğünün yaptığı araştırmalarda daha önce gözaltına alınan Kaymakamlar İmamı'nın bağlantıları çözüldü. M.G adlı 99. dönem imamının bağlantılarını inceleyen soruşturma birimleri, M.G'nin bağlantıda olduğu kaymakamların isimlerine ulaştı. Aralarında dikkat çeken isimlerin de olduğu kaymakamların bazılarının Bylock kullanıcısı oldukları da belirlendi.

Hepsi 99. Dönem

MİT ve KOM şube müdürlüğünün yaptığı araştırmalarda daha önce gözaltına alınan Kaymakamlar İmamı'nın bağlantıları çözüldü. M.G adlı 99. dönem imamının bağlantılarını inceleyen soruşturma birimleri, M.G'nin bağlantıda olduğu kaymakamların isimlerine ulaştı. Aralarında dikkat çeken isimlerin de olduğu kaymakamların bazılarının Bylock kullanıcısı oldukları da belirlendi.

Kadir Güntepe uydudan takip edildi

Soruşturmada Şırnak'ın Beytüşşebab ilçesinin eski Kaymakamı Kadir Güntepe, de gözaltına alındı. Bylock kullandığı ve Kaymakam İmamı'yla bağlantılı olduğu iddia edilen Güntepe, kayınvalidesini ziyaret için geldiği Kayseri'de gözaltına alınarak Tokat'a götürüldü. Güntepe'nin yeri kullandığı kiralık aracın araç takip sistemi üzerinden tespit edildi.



Aladağ Kaymakamı da var

Gözaltı kararı verilen diğer kaymakamlar U.Y, A.Y, H.B, F.L, H.E, H.B, B.C ve Adana'nın Aladağ ilçesi kaymakamı Ahmet Ziya Filizer...