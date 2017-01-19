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Sosyal Medya'da Propaganda Yapan 18 kişi tutuklandı

Sosyal Medya'da Propaganda Yapan 18 kişi tutuklandı
19 Ocak 2017 Perşembe 07:32:43

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Ş.Urfa'da Sosyal Medya üzerinde terör örgütünü öven ve propagandasını yapan 19 kişiden 18'i tutuklandı

Şanlıurfa, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 kişiden, 18'i tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Çarşamba günü kent merkezi ve ilçelerinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda evlerinde arama yapılan 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 18 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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