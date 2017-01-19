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Adana Cezaevi yanıyor

Adana Cezaevi yanıyor
19 Ocak 2017 Perşembe 07:28:31

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Adana E tipi kapalı cezaevinde yangın çıktı.

 

Alınan bilgiye göre, Kürkçüler mevkisindeki cezaevinin çocuk koğuşundaki mahkumların henüz belirlenemeyen nedenle yaktığı ateşten çıkan yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan ve dumandan etkilenen çocuk koğuşundaki 6 mahkum kentteki bazı hastanelere kaldırıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.

Cezaevinde durumun normal olduğunu belirten Demirtaş, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade etti. 

 

AA

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