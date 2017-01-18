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Konya'da Feci kaza onlarca yaralı ve ölü var

Konya'da Feci kaza onlarca yaralı ve ölü var
18 Ocak 2017 Çarşamba 23:05:00

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Konya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre Adana-Ankara karayolunu Acıkuyu Mahallesi kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FU 0364 plakalı yolcu otobüsü, Cemal Aşık yönetimindeki 38 GJ 128 plakalı kamyona arkadan çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen kamyonun sürücüsü Aşık, olay yerinde hayatını kaybetti, otobüsteki 15 kişi ise yaralandı. Aşık'ın cesedi sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. 

Öte yandan çarpmanın etkisiyle kamyonun kasası, kaza yerinden 200 metre kadar ileride bulundu. 

Yaralılar, Aksaray ve Niğde'deki çeşitli hastaneleri kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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