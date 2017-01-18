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Konya'da Feci kaza onlarca yaralı ve ölü var

Konya'da Feci kaza onlarca yaralı ve ölü var

18 Ocak 2017 Çarşamba 23:05:00 Bunu Sosyal Medyada Paylaş :